Сапара Исакова госпитализировали в больницу с инсультом

У Сапара Исакова в СИЗО ГКНБ случился инсульт. Об этом редакции VB.KG сообщили в ГКНБ.

По данным Госкомитета нацбезопасности, бывший премьер-министр госпитализирован в отделение неврологии №2 национального госпиталя.

"Сапару Исакову выставили диагноз "Синдром артерии позвоночника". Он госпитализирован", - уточнили в ГКНБ.

Напомним, бывший премьер-министр Сапар Исаков проходит по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, которую проводила компания TBEA.

Сапар Исаков также проходит обвиняемым по уголовному делу о коррупции при реконструкции исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.