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Сапара Исакова госпитализировали в больницу с инсультом

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- Бакыт Стамов
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У Сапара Исакова в СИЗО ГКНБ случился инсульт. Об этом редакции VB.KG сообщили в ГКНБ.

По данным Госкомитета нацбезопасности, бывший премьер-министр госпитализирован в отделение неврологии №2 национального госпиталя.

"Сапару Исакову выставили диагноз "Синдром артерии позвоночника". Он госпитализирован", - уточнили в ГКНБ.

Напомним, бывший премьер-министр Сапар Исаков проходит по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, которую проводила компания TBEA.

Сапар Исаков также проходит обвиняемым по уголовному делу о коррупции при реконструкции исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.


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URL: https://www.vb.kg/380846
Теги:
ГКНБ, СИЗО, Сапар Исаков, Кыргызстан, больница
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