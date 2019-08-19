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В Оше на самом высоком уровне прошел "Ош Фест-2019"

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- Оксана Гут
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В Оше 17 августа состоялся фестиваль туризма "Ош Фест-2019". Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Вначале фестиваля караваны Шелкового пути прошли по улицам Гапара Айтиева и Курманжан-Датка от горы "Сулайман-Тоо" до входа в этнографический Центр "Алымбек-Датка", где уже участники каравана разгрузили свои товары, специи, сувениры.

В составе каравана Шелкового пути – наездники на лошадях, верблюдах, яках, пешие артисты и актеры.

Далее в этнографическом комплексе "Алымбек-Датка" прошла масштабная выставка-ярмарка представителей туристической индустрии, сельхоз производителей и предпринимателей города, представителей Ошского отделения Ассамблеи народов Кыргызстана, в том числе выставка национальных блюд и продукции ремесленников, демонстрация народных традиций и ремесел, кыргызский фольклор. Отмечается, что территория комплекса была разделена на зоны: зону блюд, выставки, мастер-классы, зону традиций и обычаев, выставки детских рисунков и картин художников Тюркоязычных стран, посетивших Ош в рамках Международной программы "Ош – культурный центр Тюркского мира 2019 года".

В своем поздравлении с проведением Второго фестиваля туризма "Ош Фест-2019" мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что город Ош в этом году стал известен всему Тюркскому миру, когда была празднично и торжественно открыта Международная программа "Ош – культурный центр Тюркского мира 2019 года".

Кроме того, состоялось проведение праздничной программы с выступлением артистов национальных театров города с постановками из истории Кыргызстана, выступление молодежных танцевальных коллективов. Также был проведен показ мод молодых и талантливых дизайнеров одежды из Республики Узбекистан, а также популярных дизайнеров одежды из Бишкека и Оша.

В ходе мероприятия активные участники фестиваля туризма "Ош Фест-2019", а также те граждане, кто внес вклад в проведение мероприятий по программе "Ош – культурный центр Тюркского мира 2019 года" были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами мэрии города Ош. Также депутат городского кенеша Ашим Осмонов поздравил всех с проведением Фестиваля и вручил наиболее активным его участникам почетные грамоты Ошского городского кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/380856
Теги:
мэрия, Ош, туризм, фестиваль, Шелковый путь, Кыргызстан
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