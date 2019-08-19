Сегодня суд может освободить Садыра Жапарова по амнистии

Сегодня Чуйский областной суд рассмотрит дело о применении амнистии по отношению Садыра Жапарова. Об этом изданию elgezit.kg сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.

- Раньше статьи Уголовного кодекса, по которым был осужден Садыр Жапаров, считались особо тяжкими, а по новым кодексам они считаются менее тяжкими, - заявил защитник. - Теперь суд может применить амнистию от 2014 года. Когда срок заключения должен сократиться на одну треть, то есть на 3 года и 4 месяца.

Если Чуйский областной суд применит амнистии, то с учетом уже отбытого срока Садыр Жапаров может выйти на свободу сразу после заседания или в течение месяца после улаживания всех процедурных вопросов.