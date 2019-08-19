Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сегодня суд может освободить Садыра Жапарова по амнистии

433  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня Чуйский областной суд рассмотрит дело о применении амнистии по отношению Садыра Жапарова. Об этом изданию elgezit.kg сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.

- Раньше статьи Уголовного кодекса, по которым был осужден Садыр Жапаров, считались особо тяжкими, а по новым кодексам они считаются менее тяжкими, - заявил защитник. - Теперь суд может применить амнистию от 2014 года. Когда срок заключения должен сократиться на одну треть, то есть на 3 года и 4 месяца.

Если Чуйский областной суд применит амнистии, то с учетом уже отбытого срока Садыр Жапаров может выйти на свободу сразу после заседания или в течение месяца после улаживания всех процедурных вопросов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380865
Теги:
Садыр Жапаров, Шарабидин Токтосунов, суд, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  