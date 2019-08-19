Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Как купить "крутой" госномер на авто, минуя коррупционные проявления

301  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На сайте онлайн аукционов госномеров Госпредприятием "Инфоком" реализовано более 800 особенных комбинаций на сумму более 3 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

В ведомстве отмечают, что в рамках реализации концепции цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан" уделяется особое внимание развитию IT-инфраструктуры услуг в госсекторе. Одним из показателей является равные возможности для автовладельцев желающих приобрести государственный регистрационный номер с особенной комбинацией цифр.

Для этого существует сайт онлайн аукционов http: //nomer.srs.kg. Он позволяет каждому желающему принять участие в торгах в реальном режиме, при этом автоматизация процесса позволяет исключить посредничество и коррупционные проявления при продаже "крутых" номеров.

Для участия в онлайн аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте онлайн аукционов, выбрать желаемую комбинацию цифр, подать заявку и внести 10 процентов от стартовой стоимости.

Гарантийный взнос возвращается проигравшим участникам после проведения аукциона и ограничивает фигурирование так называемых

"мнимых" участников.

Участник получает смс - уведомление о начале аукциона, торги проходят в системе в режиме онлайн. Каждый шаг определен системой, т.е. если последнюю ставку не перебьют в течении 5 мин, то она считается выигрышной.

Доходы от реализации аукционных номеров подлежат перечислению в республиканский бюджет в размере 91 процента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380871
Теги:
аукцион, бюджет, Кыргызстан, автомобили, автономер, ГРС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  