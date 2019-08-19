Как купить "крутой" госномер на авто, минуя коррупционные проявления

На сайте онлайн аукционов госномеров Госпредприятием "Инфоком" реализовано более 800 особенных комбинаций на сумму более 3 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

В ведомстве отмечают, что в рамках реализации концепции цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан" уделяется особое внимание развитию IT-инфраструктуры услуг в госсекторе. Одним из показателей является равные возможности для автовладельцев желающих приобрести государственный регистрационный номер с особенной комбинацией цифр.

Для этого существует сайт онлайн аукционов http: //nomer.srs.kg. Он позволяет каждому желающему принять участие в торгах в реальном режиме, при этом автоматизация процесса позволяет исключить посредничество и коррупционные проявления при продаже "крутых" номеров.

Для участия в онлайн аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте онлайн аукционов, выбрать желаемую комбинацию цифр, подать заявку и внести 10 процентов от стартовой стоимости.

Гарантийный взнос возвращается проигравшим участникам после проведения аукциона и ограничивает фигурирование так называемых

"мнимых" участников.

Участник получает смс - уведомление о начале аукциона, торги проходят в системе в режиме онлайн. Каждый шаг определен системой, т.е. если последнюю ставку не перебьют в течении 5 мин, то она считается выигрышной.

Доходы от реализации аукционных номеров подлежат перечислению в республиканский бюджет в размере 91 процента.