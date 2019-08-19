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В Чуйской области прошел рейд в целях стабилизации оперативной обстановки

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- Оксана Гут
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На территории Чуйской области проведены комплексно-профилактические мероприятия "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Рейд в целях стабилизации оперативной обстановки на территории Чуйской области, предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, в том числе связанных с незаконным хранением оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и веществ проводился с 15 по 17 августа.

В рейде было задействовано более 320 сотрудников органов внутренних дел Чуйской области из числа сотрудников лицензионно-разрешительной системы, оперативных служб, сотрудников службы общественной безопасности, а также личный состав УОБДД по Чуйской области.

Так, в рамках рейдовых мероприятий проверено 1586 охотников-любителей. При проверке владельцев охотничьего огнестрельного оружия выявлены нарушения: по ст.84 (нарушения правил хранения или перевозки огнестрельного оружия) Кодекса КР о нарушениях - составлено 66 протоколов; по ст.85 (нарушения сроков регистрации огнестрельного оружия) Кодекса КР о нарушениях - составлено 35 протоколов.

Также выявлено 8 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов (ст.253 УК КР), 2 факта ненадлежащего выполнения обязанностей об охране оружия (ст.256 УК КР). Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРПП.

По ст. 253 УК КР изъято 5 единиц гладкоствольного оружия, 2 единицы газо-травматического оружия, 1 граната и 37 патронов разных калибров. По ст.256 УК КР изъято 2 единицы гладкоствольного оружия.

Кроме того, в рамках рейда были проверены автотранспортных средства, торгово-рыночные комплексы, мини-рынки, гостиницы домовладения, объекты разрешительной системы, имеющие на хранении огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, сильнодействующие ядовитые вещества, а также частные охранные агентства - всего более 6 объектов.

Отмечается, что рамках проводимых мероприятий сотрудниками лицензионно-разрешительной системы ОВД Чуйской области проводится работа по перерегистрации выданных разрешений с правом ношения газо-травматического оружия, в соответствии с требованиями статьи 8 Закона Кыргызской Республики "Об оружии" - перерегистрация только с правом на хранение.


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URL: https://www.vb.kg/380888
Теги:
ГУВД, оружие, рейд, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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