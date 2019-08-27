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Евгений Волков: Критическому мышлению нужно обучать с детского сада (видео)

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- Светлана Лаптева
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Российский учёный, психолог и социолог Евгений Волков считает, что пришло время повсеместного освоения критического мышления и онтологии, начиная с детского сада. Это такая же потребность времени, как обучение всеобщей грамотности в 20 веке. Об этом редакции VB.KG рассказал сам ученый.

Евгений Новомирович рассказывает, что с детства интересовался "как делают людей", видит себя в двух ролях, в двух антологиях - инженера и тренера.

Он считает, что изначально все, что видит человек - искусственный, инженерный продукт.

- Создание того, чего не было - инженерия. Мы все здорово научились создавать физический мир, но очень плохо до сих пор работаем со своим когнитивным аппаратом и социальной деятельностью.

Мы начинаем обсуждать проблемы не разобравшись, как они устроены. Мы начинаем хаотично решать хаотичные проблемы, - сказал он.

Более полное интервью российского ученого смотрите в репортаже VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/380889
Теги:
наука, Россия, Кыргызстан, СМИ
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