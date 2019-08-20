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Завтра Верховный суд должен принять решение о пересмотре дела Текебаева

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- Оксана Гут
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Завтра, 21 августа, в Верховном суде в 16.00 часов должен состояться процесс по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Об этом сообщает секретариат политической партии "Ата Мекен".

Судебная коллегия должна принять решение о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Напомним, предыдущее заседание, назначенное на 16 июле, было перенесено для того, чтобы судьи смогли ознакомиться с многотомными материалами уголовного дела.

Лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева обвинили в том, что он взял взятку в сумме 1 миллионов долларов у российского бизнесмена Леонида Маевского за решение вопроса по сотовому оператору MegaCom. Фигурантом по уголовному дела также проходит бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Корея и Республике Вьетнам Дуйшенкул Чотонов.

Первомайский райсуд Бишкека осудил Текебаева на 8 лет с конфискацией имущества и запретил занимать должность в течение пяти лет. Дуйшенкула Чотонова также приговорили к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества без права занимать госдолжности в течение трех лет. Вторая инстанция оставила это решение в силе, как и Верховный суд КР.


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URL: https://www.vb.kg/380913
Теги:
Верховный суд, коррупция, Кыргызстан, уголовное дело, Дуйшонкул Чотонов, Омурбек Текебаев
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