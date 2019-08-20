Камчыбек Ташиев спас поле от пожара (видео)

Экс-депутат Камчыбек Ташиев принял участие в тушении пожара. Видео об этом опубликовал на своей странице сам политик.

По словам Ташиева, пожар произошел на пшеничном поле вблизи села Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области.

На кадрах видно, как Камчыбек Ташиев самоотверженно с мотыгой в руках бросается тушить пожар. Позже в его руках уже оказалась большая ветка дерева, которую он использовал как веник. В конце концов пожар был успешно потушен.

Напомним, Камчыбек Ташиев с 2007 года по 2009 год возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций, в ведении которой находится и пожарная служба.