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Камчыбек Ташиев спас поле от пожара (видео)

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутат Камчыбек Ташиев принял участие в тушении пожара. Видео об этом опубликовал на своей странице сам политик.

По словам Ташиева, пожар произошел на пшеничном поле вблизи села Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области.

На кадрах видно, как Камчыбек Ташиев самоотверженно с мотыгой в руках бросается тушить пожар. Позже в его руках уже оказалась большая ветка дерева, которую он использовал как веник. В конце концов пожар был успешно потушен.

Напомним, Камчыбек Ташиев с 2007 года по 2009 год возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций, в ведении которой находится и пожарная служба.


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URL: https://www.vb.kg/380917
Теги:
Джалал-Абадская область, пожар, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев, МЧС
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