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Поменяется ли статус Бабанова с свидетеля в подозреваемого?

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- Оксана Гут
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После одиннадцати дней затишья со дня прилета в Кыргызстан экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова власти страны, наконец, решили напомнить о себе и своих претензиях к нему. Так, накануне основатель партии "Республика" пробыл несколько часов в Финполе на допросе по делу банка "Кыргызстан". Сегодня он приглашен в ГКНБ по делу о своих провокационных высказываниях в Он-Адыре в 2017 году, правда, пока в качестве свидетеля.

Сам Бабанова, выйдя с Финпола, заявил журналистам, что ни в чем не виновен, поэтому уверен, что "меня не посадят". Более того, он отметил, что никому не выгодно политическое обострение и экономические ухудшение ситуации, последующее за его арестом.

Политолог Марат Казакпаев не разделяет его мнения. Он считает, что после подавления возмущений сторонников Алмазбека Атамбаева 7-8 августа никаких политических волнений в стране не ожидается, даже при условии ареста Бабанова. Кстати, об аресте – не сегодня, так завтра он состоится, уверен эксперт.

- Статьи уголовного кодекса, по которым он проходит фигурантом, довольно серьезные. Более того, он уехал, сбежал из страны. А теперь без разрешения вернулся. Хотя, думаю, он пытался вести переговоры с властью и самим президентом, но явно, что особых результатов они не дали. Наверняка, Бабанова ждет череда допросов, но в итоге ему предъявят обвинения и задержат, - высказался в разговоре с VB.KG Марат Казакпаев.

Эксперт по госустройству Шерадил Бактыгулов согласен с тем, что Омурбек Бабанов проходит фигурантом по серьезным статьям. Плюс ко всем он напомнил, что к основателю партии "Республика" есть вопросы и по телеканалу НТС и много других, озвученных списком тогда еще кандидатом в президенты Сооронбаем Жээнбековым. Он, к слову, заявлял, что начнет борьбу с коррупцией именно с Бабанова. Но при этом, Бактыгулов перечисли аргументы и в пользу главного "республиканца".

- Он же добровольно прибыл в Кыргызстан, скрываться от следствия пока не собирается, как законопослушный гражданин ходит на допросы. Также есть тонкий нюанс - Бабанов уехал из страны в Москву, как сам говорит, полечиться, а уголовные дела были возбуждены после этого. То есть он как бы от следствия не скрывался. Повестки ему не присылали. Если бы Бабанов вернулся в апреле, то, вероятнее всего, что его бы задержали. А учитывая ситуацию в Кой-Таше, правоохранительные органы решили пока не рисковать, действовать строго в рамках закона и собрать достаточно веские основания для задержания. Ведь иначе встал бы вопрос о профессиональности ГКНБ, ситуация бы раскачалась не в пользу власти, - поделился мнением Бактыгулов.

Поменяется ли статус Бабанова с свидетеля в подозреваемого зависит в большей мере от него самого - сможет ли он ответить на все вопросы следствия, считает политолог. Но если он сможет избежать ареста, то реабилитировать свое имя ему нужно до весны.

- А потом уже готовиться к выборам в парламент, если они будут очередными. Проблема в том, что по итогам предварительного голосования за пост президента Бабанов набрал действительно большее количество голосов, чем нынешний президент. Но половину голосов ему помогли получить лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и лидер "Кыргызстана" Канат Исаев. И сейчас если Бабанов наберет всего 10-14 мандатов, это будет его стратегический крах, ведь он все равно хочет быть президентом, - заключил Бактыгулов.


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URL: https://www.vb.kg/380921
Теги:
выборы, Финполиция, Кыргызстан, уголовное дело, Арест, ГКНБ, Омурбек Бабанов
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