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Жээнбеков призвал финансовые институты быть двигателем развития регионов

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- Оксана Гут
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 августа, принял председателя правления Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР) Эркина Асрандиева, ОАО "Гарантийный фонд" Малика Абакирова, ОАО "Айыл Банк" Бактыбека Шамкеева и ОАО "РСК Банк" Азизбека Оморкулова.

Руководители финансовых институтов страны представили информацию об объемах финансирования проектов и выдаче льготных кредитов за 7 месяцев 2019 года.

Так, РКФР за вышеназванный период профинансировал 369 проектов на сумму 4,5 млрд сомов, что в два раза больше, чем за тот же период 2018 года. При этом более 60 процентов кредитов было направлено в регионы страны. Кроме того Эркин Асрандиев проинформировал о запуске в пилотном режиме программ по стартап-финансированию и снижению процентной ставки для субъектов малого и среднего бизнеса по сомовым кредитам до 9 процентов.

"Айыл Банк" за 7 месяцев 2019 года выдал 34 757 кредитов на сумму 7,7 млрд сомов, число выданных кредитов увеличилось на 2520. В регионы выдано 72 процента кредитов от общего числа.

"РСК Банк" за отчетный период всего выдал 6908 кредитов на сумму 4,8 млрд сомов. Число выданных кредитов увеличилось на 844, в том числе увеличен объем кредитов, выданных регионам страны, что составило 2,6 млрд сомов и 74 процента от общего числа.

Что касается Гарантийного фонда, то по итогам 7 месяцев 2019 года выдано 264 гарантии на сумму 469 млн сомов, что больше на 198 млн сомов, чем в 2018 году. Рост составил 173 процента. За счет гарантий банками выдано кредитов на 1,4 млрд сомов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 156 процентов.

Президент Сооонбай Жээнбеков отметил необходимость и в дальнейшем активно поддерживать предпринимателей и экспортоориентированные предприятия в регионах, финансирования "старт-апов" молодых предпринимателей, выдачи быстрых кредитов посредством цифровых технологий.

Глава государства еще раз акцентировал внимание на необходимости направить финансовые ресурсы и возможности на развитие регионов в целях создания и популяризации перерабатывающих предприятий для сбыта продукции населения - молока, мяса, шкуры, шерсти, овощей, фруктов и другой продукции растениеводства, создания дополнительных рабочих мест, что сократит миграцию.

"Все эти меры реализуются в рамках проводимой государственной политики по развитию регионов. Именно вы - основные финансовые институты страны - являетесь двигателем развития наших регионов, сел. Поддерживайте региональных предпринимателей, активнее финансируйте их проекты", - призвал Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/380926
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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