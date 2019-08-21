Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Минздраве опровергли слухи по поводу Сапара Исакова

300  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство здравоохранения опровергает информацию, появившуюся в социальных сетях, что врачи не могут определить точный диагноз бывшему премьер-министру Сапару Исакову. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, Сапар Исаков находится на стационарном лечении в отделении неврологии №2 Национального госпиталя с 16 августа 2019 года с клиническим диагнозом: Синдром недостаточности в бассейне вертебро-базелярной артериальной системы (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям), остеохондроз шейного отдела позвоночника.

"После проведения обследования, состоялся консилиум с участием заведующего отделением неврологии №1 НГ Чоро Токтомушева, заведующего отделением неврологии №2 Нурлана Оморова, заведующего отделением неврологии №3 НГ Джамалбека Тургумбаева, по итогам консилиума было рекомендовано наблюдение и стационарное лечение в отделении неврологии №2 НГ. По слова врачей данных за инсульт на снимке магнитно-резонансной томографии нет.

На сегодняшний день состояние больного врачами оценивается как относительно удовлетворительное. Находится под наблюдением врачей и получает соответствующее лечение", - говорится в сообщении министерства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380936
Теги:
ГКНБ, Минздрав, Сапар Исаков, Кыргызстан, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Доорон
21.08.2019, 11:18

Хапуга, перенервничал ведать, что скора органы найдут у него украденные деньги народа. Твое место в тюраге, ученик Бакиева и Гитариста.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  