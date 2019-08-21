В Минздраве опровергли слухи по поводу Сапара Исакова

Министерство здравоохранения опровергает информацию, появившуюся в социальных сетях, что врачи не могут определить точный диагноз бывшему премьер-министру Сапару Исакову. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, Сапар Исаков находится на стационарном лечении в отделении неврологии №2 Национального госпиталя с 16 августа 2019 года с клиническим диагнозом: Синдром недостаточности в бассейне вертебро-базелярной артериальной системы (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям), остеохондроз шейного отдела позвоночника.

"После проведения обследования, состоялся консилиум с участием заведующего отделением неврологии №1 НГ Чоро Токтомушева, заведующего отделением неврологии №2 Нурлана Оморова, заведующего отделением неврологии №3 НГ Джамалбека Тургумбаева, по итогам консилиума было рекомендовано наблюдение и стационарное лечение в отделении неврологии №2 НГ. По слова врачей данных за инсульт на снимке магнитно-резонансной томографии нет.

На сегодняшний день состояние больного врачами оценивается как относительно удовлетворительное. Находится под наблюдением врачей и получает соответствующее лечение", - говорится в сообщении министерства.