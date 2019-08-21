Пермяки попросили наградить кыргызстанца за спасение пострадавших в аварии

Тридцать пять человек пострадали и один погиб в результате аварии, происшедшей 17 августа в Перми. К сегодняшнему дню уже выяснены обстоятельства этого ДТП, а также имена тех, кто сразу после происшедшего поспешил пострадавшим на помощь. Один из них – уроженец Кыргызстана Бекзат Максатбек улуу.

Как рассказали в Главном управлении МВД РФ по Пермскому краю, в столице этого региона пассажирский автобус на полной скорости врезался в стену. Причиной стали неисправности в системе управления машиной. И уже до прибытия на место событий полицейских, врачей и спасателей несколько молодых людей, оказавшихся в тот момент поблизости, начали выводить из покореженного автобуса людей, ловили для них попутки.

В числе первых оказался 20-летний Бекзат Максатбек улуу, работающий здесь таксистом. Местным журналистам он рассказал, как все происходило:

- С правой стороны ехала машина, а я на обгон пошел, в этот момент автобус сзади меня уже врезался в стену. Я услышал громкий звук. Остановился, развернулся и помчался к автобусу. Когда подошел, был в шоке. В салоне было жуткое зрелище - все люди были в крови. Нужно было вытащить из салона пассажиров. Первым я достал маленького ребенка, потом хотел парня вытащить, но у него оказалась зажата нога, и я не смог этого сделать. Потом вышел на улицу и решил снова открыть дверь, но у меня ничего не получилось и пришлось опять залезть через окно. Там у женщины в руках был маленький ребенок, я его схватил и передал людям, которые уже подбежали к автобусу. К этому времени там было уже много людей.

Всего Бекзат достал из автобуса четырех человек. В Перми он живет с родителями и младшим братом. Водителем такси работает два месяца. В этот день отвез клиента по указанному адресу и возвращался в центр города, чтобы взять новый заказ. Навстречу ему попался тот самый злополучный автобус № 53. Разъехавшись с ним, таксист услышал сильный удар.

По горячим следам даже высказывалась версия, что именно это такси могло стать причиной трагедии. Но такое предположение сразу отвергли сами правоохранители.

"Версия о том, что к ДТП причастен водитель такси, следствием не рассматривается. Гражданин является очевидцем аварии, непосредственным лицом, которое видело обстоятельства происшествия. Кроме этого, водитель данного такси, увидев ДТП, развернулся и один из первых оказывал помощь пострадавшим", - сообщили в МВД РФ по Пермскому краю.

А редакция пермского информационного портала 59.RU, выступая от имени и других жителей города, обратилась к властям с просьбой наградить Бекзата Максатбек улуу, Данила Юлдашева и еще одного молодого человека по имени Дмитрий, сразу же бросившихся помогать пострадавшим в аварии.