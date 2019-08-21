Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Задержан предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла целая семья

168  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 21 августа, сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области в рамках проведения тщательных оперативно-розыскных мероприятий в одном из микрорайонов Бишкека был задержан разыскиваемый водитель автомашины марки "Хонда-Торнео" Алтымышов Талгатбек Алмазбекович 1995 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Как отмечали в пресс-службе ведомства ранее, уроженец Таласской области, со слов очевидцев, является виновником дорожно-транспортного происшествия, имевшее место 18 августа на 174 км дороги Бишкек-Ош в Суусамырской долине. В результате этого ДТП погибла семья из четырёх человек, в том числе двое маленьких детей, еще одна несовершеннолетняя девочка находится в больнице.

В ГУВД Чуйской области напоминают, что после оказанной первой медицинской помощи фельдшерами Талгатбек Алтымышов скрылся с места происшествия.

Задержанный доставлен в ГУВД Чуйской области и передан Следственным органом. Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380947
Теги:
ГУВД, ДТП, розыск, уголовная ответственность, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  