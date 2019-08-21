Задержан предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла целая семья

Сегодня, 21 августа, сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области в рамках проведения тщательных оперативно-розыскных мероприятий в одном из микрорайонов Бишкека был задержан разыскиваемый водитель автомашины марки "Хонда-Торнео" Алтымышов Талгатбек Алмазбекович 1995 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Как отмечали в пресс-службе ведомства ранее, уроженец Таласской области, со слов очевидцев, является виновником дорожно-транспортного происшествия, имевшее место 18 августа на 174 км дороги Бишкек-Ош в Суусамырской долине. В результате этого ДТП погибла семья из четырёх человек, в том числе двое маленьких детей, еще одна несовершеннолетняя девочка находится в больнице.

В ГУВД Чуйской области напоминают, что после оказанной первой медицинской помощи фельдшерами Талгатбек Алтымышов скрылся с места происшествия.

Задержанный доставлен в ГУВД Чуйской области и передан Следственным органом. Досудебное производство продолжается.