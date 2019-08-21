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Инспекторы ГУОБДД на постах теперь будут работать под онлайн видеокамерами

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- Оксана Гут
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На пяти стационарных постах Чуйской области установлены камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД КР.

Отмечается, что такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности, а также исключения коррупционных проявлений со стороны инспекторского состава, несущих службу по надзору за дорожным движением.

Видеокамеры охватывают все внутренние помещения постов, а также весь внешний периметр. Камеры видеонаблюдения установлены таким образом, чтобы не было так называемых "мертвых зон". Весь процесс от остановки транспорта, осуществления проверки документов и все иные действия инспекторов будут записаны на видео. Записи со всех видеокамер в режиме реального времени по интернет-каналу будут отображаться на центральном мониторе в ГУОБДД МВД КР и отслеживаться ответственными сотрудниками. А записи будут храниться на сервере в течении 30 суток. В необходимых случаях они будут просматриваться.

Таким образом, значительно снизятся возможные коррупционные проявления и повысится эффективность работы по осуществлению надзора за дорожным движением, подчеркивают в ведомстве.

Вышеуказанные камеры видеонаблюдения установлены на стационарных постах в селах: Киргшелк, Ленинское, Ак-Жол, Военно-Антоновка и Сосновка Чуйской области.

Кроме того, на этих постах планируется установка специальных комплексов с программным обеспечением, которые будут распознавать автотранспортные средства, находящиеся в розыске, в том числе с неоплаченными штрафами.


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URL: https://www.vb.kg/380957
Теги:
коррупция, ПДД, Чуйская область, штраф, видеонаблюдение, безопасность, Кыргызстан, ГУОБДД
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