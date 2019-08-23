Внимание розыск! Пропала 14-летняя Шахноза Акунова

Аламединским районным отделом внутренних дел Чуйской области разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Акунова Шахноза Рустамовна 2005 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Девочка 21 августа 2019 года примерно в 18:00 часов вышла из дома городок Энергетиков Аламединского района Чуйской области и не вернулась.

Приметы: рост 150-160 см, худощавого телосложения, глаза карие.

Была одета: спортивка красного цвета, джинсы синего цвета, на ногах черные босоножки.

- Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Шахнозы Акуновой сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Аламединского района 0(312) 36-35-27, СКМ розыск 0(312)36-35-23, 0(552) 22-06-92, 0(704) 31-25-05, 0(550) 34-33-63 или в 102. Заранее благодарим за оказанное содействие, - отмечается в сообщении.