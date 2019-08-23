Умер известный эколог, заслуженный деятель науки КР – Эмиль Шукуров

Сегодня, 23 августа, в Бишкеке на 81-ом году жизни скончался известный эколог Эмиль Шукуров. Об этом сообщили его близкие. По предварительным данным, он умер в результате продолжительной болезни.

Напомним, Эмиль Шукуров - орнитолог, кандидат биологических наук, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, член Нью-Йоркской Академии Наук.

Общественность запомнит его, как отличного специалиста, человека, всегда болеющего за экологию, процветание своей страны.