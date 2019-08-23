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Масалиев: Не думаю, что до суда дойдет окончательное обвинение Карамушкиной

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- Оксана Гут
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Накануне депутату Жогорку Кенеша, рьяной стороннице Алмазбека Атамбаева Ирине Карамушкиной было предъявлено обвинение в соучастии захвата заложников и избрана мера пресечения – домашний арест. По этому поводу редакции VB.KG было бы интересно узнать мнение ее сопартийцев в парламенте. Но дозвониться до большинства из них оказалось не так-то легко, они сейчас в трудовом отпуске.

На связь вышел депутат от фракции "Онугуу-Прогресс", инициатор поправок о лишении статуса экс-президента, член комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Исхак Масалиев.

Он в первую очередь пояснил, почему задержание его коллеги не требовало разрешения Жогорку Кенеша.

- Депутат Жогорку Кенеша может быть задержан или привлечен к ответственности без согласия парламента за совершение тяжкого преступления. Карамушкина подозревается в тяжком преступлении. Поэтому в отношении нее такого согласия не надо. Если помните, Текебаева, Салянову, Чудинова точно также задержали. Если бы было какое-то мошенничество, хулиганство – преступление менее тяжкое, тогда нужно было спрашивать разрешения у всей палаты, - сказал Масалиев.

Он также отметил, что мера пресечение домашний арест предполагает такие ограничения, как: вечером не выходить из дома, не выезжать из страны и, возможно, по определению следователя – не участвовать в общественно-политических акциях. Выйти в сентябре на работу в Жогорку Кенеш Ирина Карамушкина может и должна.

Исхак Абсаматович высказался и по поводу самого обвинения, выдвинутого коллеге.

- К большому сожалению, события 7-8 августа привели к большому числу пострадавших и смерти одного человека. Это безусловно требует расследование. А поведение моей коллеги было достаточно откровенным, она всячески поддерживала призыв к неповиновению со стороны бывшего президента. Сказать, что она организовывала массовые беспорядки я не могу и что захватывала заложников тоже. Не думаю, что до суда дойдет окончательное обвинение. Соучастие тоже может быть разным. Если кто-то скажет, что призыв Карамушкиной повлиял на мое решение, то это одно дело. А так, полагаю, это установится в ходе расследования, - поделился мнением парламентарий.

При этом Масалиев заявил, что отдает должное Ирине Карамушкиной, ведь "она одна из немногих осталась преданной".


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URL: https://www.vb.kg/381034
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Исхак Масалиев, массовые беспорядки, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Арест, СДПК
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