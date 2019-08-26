Оплатить налоги на транспорт и недвижимость можно и в ЦОНах Бишкека

В Центрах обслуживания населения города Бишкек 26- 27 августа можно получить расчеты по размеру налога на движимое и недвижимое имущество и также произвести оплату в кассах на местах. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

В ведомстве напоминают, что у граждан Кыргызстана есть еще несколько дней для выполнения налогового обязательства. Для разгрузки работы территориальных подразделений Налоговой службы, филиалов банков и почтовых отделений в эти дни в ЦОНы дополнительно привлечены сотрудники ГНС по просьбе мэрии столицы.

На местах можно произвести расчет по всем категориям движимого и недвижимого имущества, земельного налога за пользование приусадебно-огородными участками. Оплату можно произвести в кассах ЦОН. При себе обязательно иметь оригинал или копии паспорта, техпаспорта.

Справка:

До 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября – налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).