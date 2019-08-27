На видео попал момент ДТП, в котором погиб сын Садыра Жапарова

В сети интернет появилась видеозапись, на которой снят момент столкновения легкового автомобиля и мотоцикла, которым управлял сын известного политика Садыра Жапарова.

В результате дорожно транспортного происшествия погиб мотоциклист Дастан Садыр уулу 1992 года рождения. Он является сыном политика Садыра Жапарова. Пассажирка мотоцикла получила травмы.

Отметим, сейчас Садыр Жапаров отбывает наказание в колонии. Его адвокат просил отпустить политика на похороны сына. В пресс-службе ГСИН VB.KG сообщили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.