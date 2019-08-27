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Определились победители тендера на изготовление водительских удостоверений

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- Екатерина Улитина
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Определились победители тендера на изготовление бланочной продукции для водительских удостоверений. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы.

По данным ведомства, право изготавливать водительские удостоверения национального образца получила казахстанская компания "Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана". Сумма госзаказа составила - 50 млн 430 тысяч сомов.

Лот №2 на изготовление бланков для водительских удостоверений международного образца на сумму 208 тысяч сомов выиграло компания из КР ОсОО "Гознак".

В пресс-службе ГРС VB.KG прокомментировали, что контракт с победителями тендера еще не заключили. Сейчас стороны обсуждают и согласовывают детали договора.

Отметим, водительские удостоверения нового образца обещают начать выдавать гражданам в октябре 2019 года. Стоимость бланка для водительских прав национального образца составит 100 сомов 86 тыйын, международного образца - 152 сома. Сейчас бланк для прав стоит 12 долларов.


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URL: https://www.vb.kg/381129
Теги:
госзакупки, Кыргызстан, водительское удостоверение, ГРС
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