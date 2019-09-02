Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ГУВД Бишкека ищет пострадавших от действий адвоката Икрамидина Айткулова

143  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Поступило очередное заявление на адвоката Икрамидина Айткулова, представляющего интересы экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, 24 августа в ГУВД Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин М.А. о принятии мер в отношении адвоката И. Айткулова 1956 года рождения, его супруги А.Р. и их сына по имени Р., которые в ноябре месяце 2016 года путем обмана и злоупотребления его доверием, под различными предлогами завладели денежными средствами в сумме 11 тысяч 678 долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начато досудебное производство по статье 204 часть 2 пункт 2 УК Кыргызской Республики.

В ходе досудебного производства были получены данные о том, что в ноябре месяце 2016 года гражданин Икрамидин Айткулов и его супруга Р.А. обратились к гражданину М.А. и получили у последнего денежные средства в виде займа в сумме 11 тысяч 678 долларов США сроком на один месяц. По истечении времени гражданин М.А. стал требовать возврата своих денежных средств, после чего гражданин И. Айткулов в июне месяце 2017 года заключил с заявителем договор займа на вышеуказанную сумму сроком на 3 месяца, однако свои обязательства гражданин И. Айткулов не выполнил.

В настоящее время проводится расследование в рамках досудебного производства.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от действий Икрамидина Айткулова просим обращаться в Следственную службу ГУВД Бишкека, - обращается пресс-служба ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381281
Теги:
ГУВД, Икрамидин Айткулов, Курсан Асанов, мошенничество, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  