ГУВД Бишкека ищет пострадавших от действий адвоката Икрамидина Айткулова

Поступило очередное заявление на адвоката Икрамидина Айткулова, представляющего интересы экс-заместителя главы МВД Курсана Асанова. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, 24 августа в ГУВД Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин М.А. о принятии мер в отношении адвоката И. Айткулова 1956 года рождения, его супруги А.Р. и их сына по имени Р., которые в ноябре месяце 2016 года путем обмана и злоупотребления его доверием, под различными предлогами завладели денежными средствами в сумме 11 тысяч 678 долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начато досудебное производство по статье 204 часть 2 пункт 2 УК Кыргызской Республики.

В ходе досудебного производства были получены данные о том, что в ноябре месяце 2016 года гражданин Икрамидин Айткулов и его супруга Р.А. обратились к гражданину М.А. и получили у последнего денежные средства в виде займа в сумме 11 тысяч 678 долларов США сроком на один месяц. По истечении времени гражданин М.А. стал требовать возврата своих денежных средств, после чего гражданин И. Айткулов в июне месяце 2017 года заключил с заявителем договор займа на вышеуказанную сумму сроком на 3 месяца, однако свои обязательства гражданин И. Айткулов не выполнил.

В настоящее время проводится расследование в рамках досудебного производства.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от действий Икрамидина Айткулова просим обращаться в Следственную службу ГУВД Бишкека, - обращается пресс-служба ведомства.