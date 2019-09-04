Кыргызстан укрепит связи со странами СНГ в области ПВО

В Астрахани 3 сентября прошло заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны (СМО) государств СНГ. Участие в нем приняли делегации оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители секретариата СМО, базовых организаций стран-партнеров в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, на заседании рассмотрены вопросы совершенствования и развития Объединенной системы (ОС) ПВО СНГ, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества в этой сфере. Обсуждены предложения по проведению совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, выделенных в состав ОС в 2020 году. Особое внимание было уделено перспективному планированию в области военно-технического сотрудничества.

Члены комитета также подвели итоги работы в первом полугодии 2019 года. И продолжили совместную работу на астраханском полигоне "Ашулук". Здесь в период со 2 по 6 сентября проходит активная фаза учения "Боевое Содружество – 2019", в котором участвуют более 2 тысяч военнослужащих Воздушно-космических сил, войск ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны, Воздушных Сил вооруженных сил шести государств СНГ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В рамках учения отрабатываются вопросы совместного применения коалиционных группировок авиации и войск ПВО в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах. При отражении массированного ракетно-авиационного удара условного противника проводятся боевых стрельбы с применением зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", "Печора-2М", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С",