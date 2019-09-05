Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Перми наградили кыргызстанца, помогавшего попавшим в ДТП

240  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Благодарственное письмо и подарок вручили представители Общественного совета при ГУ МВД РФ по Пермскому краю гражданину Кыргызстана 20-летнему Бекзату Макстабеку уулу, работающему здесь таксистом. Он одним из первых пришел на помощь людям, пострадавшим 17 августа в ДТП с автобусом, сообщили в региональной полиции.

О кыргызстанце стало известно после появления в Интернете видео с места аварии. На записи видно, что за мгновение до столкновения автобуса № 53 со зданием на встречную полосу выезжает такси. Водитель автобуса в это время резко отворачивает на обочину и в результате врезается в бетонную стену здания. После видео пользователи сети решили, что опасный маневр таксиста мог стать причиной аварии. Однако в МВД версия о его причастности к ДТП даже не рассматривалась.

Сам Бекзат Максатбек ууллу рассказал местным журналистам, что как только услышал звук удара, сразу же развернулся, выскочил из своего автомобиля и начала доставать из покореженного автобуса пострадавших. В Перми таксистом он работает недавно, проживает здесь с родителями и младшим братом.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников вручил благодарственное письмо еще одному молодому человеку, также спасавшему людей в этой аварии, - Данилу Юлдашеву.

В салоне автобуса находилось 59 человек, 34 из них пришлось оставить в больнице. А одна женщина погибла.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381358
Теги:
ДТП, миграция, награда, Россия, спасатели, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  