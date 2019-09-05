В Перми наградили кыргызстанца, помогавшего попавшим в ДТП

Благодарственное письмо и подарок вручили представители Общественного совета при ГУ МВД РФ по Пермскому краю гражданину Кыргызстана 20-летнему Бекзату Макстабеку уулу, работающему здесь таксистом. Он одним из первых пришел на помощь людям, пострадавшим 17 августа в ДТП с автобусом, сообщили в региональной полиции.

О кыргызстанце стало известно после появления в Интернете видео с места аварии. На записи видно, что за мгновение до столкновения автобуса № 53 со зданием на встречную полосу выезжает такси. Водитель автобуса в это время резко отворачивает на обочину и в результате врезается в бетонную стену здания. После видео пользователи сети решили, что опасный маневр таксиста мог стать причиной аварии. Однако в МВД версия о его причастности к ДТП даже не рассматривалась.

Сам Бекзат Максатбек ууллу рассказал местным журналистам, что как только услышал звук удара, сразу же развернулся, выскочил из своего автомобиля и начала доставать из покореженного автобуса пострадавших. В Перми таксистом он работает недавно, проживает здесь с родителями и младшим братом.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников вручил благодарственное письмо еще одному молодому человеку, также спасавшему людей в этой аварии, - Данилу Юлдашеву.

В салоне автобуса находилось 59 человек, 34 из них пришлось оставить в больнице. А одна женщина погибла.