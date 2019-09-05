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У депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной отобрали телефон

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- Оксана Гут
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У депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной следователи изъяли мобильный телефон. Об этом она сама написала на своей странице в Facebook.

- А у нас есть новенькое! Следствие отобрали мой телефон для выемки всех разговоров и переписок... Пожалуйста, мне не жалко, но в протоколе изъятия я написала, что тем самым нарушили мой статус депутата, т.к. я представляю законодательный орган страны, ко мне много звонят избирателей, журналистов, дети, в конце концов... Обжалуйте в суде, говорят))) Смешные... Кто сегодня верит судьям? Вот такие дела... – написала парламентарий (орфография и пунктуация автора сохранены – ред.).

Напомним, Ирине Карамушкиной предъявлено обвинение в организации захвата заложников и вынесена мера пресечения в виде домашнего ареста. Накануне депутата во второй раз вызывали на допрос в ГСУ МВД. Однако он не состоялся по причине отсутствия ее адвоката.

Ранее после событий 7-8 августа в Кой-Таше телефоны были изъяты у заместителя председателя СДПК Кундуз Жолдубаевой.


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URL: https://www.vb.kg/381370
Теги:
Ирина Карамушкина, МВД, СДПК, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, следствие, Кундуз Жолдубаева, уголовное дело
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