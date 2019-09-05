Московские кыргызы отправятся на Игры кочевников в Турцию (фото)

Свою команду на соревнования по ордо, которые пройдут в рамках 4-х Всемирных игр кочевников в 2020 году в Турции, начала готовить кыргызская диаспора Москвы и Московской области. При этом, по словам одного из лидеров диаспоры Багыта Бапанова, будет учтен опыт участия московских кыргызов в 3-х Играх, состоявших прошлогодней осенью в КР, на побережье Иссык-Куля.

- Тогда кыргызстанцы, работающие в Москве, заняли четвертое место, а теперь мы намерены побороться за первенство, - говорит Бапанов. – Эта игра очень популярна среди наших соотечественников в России. В Москве они уже в течение многих месяцев играют в нее практически каждое воскресенье. Собираются на ВДНХ, других площадках, где для этого появляется возможность. А на недавнем праздновании Дня независимости Кыргызстана, которое было организовано в столичном парке "Кузьминки", состоялся целый турнир по ордо. Участие в нем приняли все желающие - и местные жители, и иностранные гости, и, конечно же, сами кыргызстанцы.

По словам Бапанова, в этом турнире стихийно образовалось десятка два команд. Первое место заняла команда "Талас", второе - "Москва", третье - "Бишкек". Победители получили кубки, медали, подготовленные посольством КР в РФ и активом диаспоры, ряду участников вручили почетные грамоты.

- Во время этого турнира мы также присматривались к его участникам, с тем, чтобы для Всемирных игр кочевников в Турции сформировать сборную, состоящую из настоящих профессионалов. Такую работу проводим и в рамках Федерации ордо, недавно созданной в Москве, - рассказал Багыт Бапанов.