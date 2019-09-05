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Женщина на "Лексусе" выехала на "встречку" и требовала дать ей дорогу

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- Оксана Гут
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В Сети активно обсуждается видео с нарушительницей правил дорожного движения. На каком именно участке дороге оно было отснято не сообщается, но, очевидно, действие происходит в Кыргызстане. На ролике "Лексус" каким-то "чудом" оказавшийся на встречной полосе по дороге с разделительными барьерами. Через некоторое время из него выходит женщина, подходит к стоящей напротив нее машине и начинает отчитывать водителя, едущего, к слову, в правильном направлении, не обращая внимания на других участников дорожного движения. По всей видимости, она недовольна тем, что ей на дают развернуться.

Чем закончилось это "представление" неизвестно. Но пользователи соцсетей осудили и высмеяли нарушительницу ПДД.


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URL: https://www.vb.kg/381391
Теги:
нарушения, ПДД, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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