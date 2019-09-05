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Конституционная палата признала пропорциональную систему выборов законной

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- Оксана Гут
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Конституционная палата сегодня, 4 сентября 2019 года, рассмотрела обращение экс-депутата Ишенбая Кадырбекова о признании части 4 статьи 30 конституционного Закона "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" противоречащей Конституции Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба КП КР.

По данными пресс-служба, Конституционная палата признала данную норму не противоречащей Конституции.

"Конституционная палата в своем решении отметила, что выборы, как неотъемлемый элемент демократического государства, является основной формой проявления суверенитета народа, его исключительной роли, как источника власти, в построении системы органов государственной власти и местного самоуправления Кыргызской Республики.

В соответствии со статьей 70 Конституции Кыргызской Республики депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики избираются по пропорциональной системе в порядке, определяемом конституционным законом. Тем самым, признавая единственным легальным способом формирования Жогорку Кенеша периодически проводимые свободные выборы по пропорциональной системе, Конституция Кыргызской Республики оставляет вопросы определения метода организации, проведения и подведения итогов выборов за законодателем.

В развитие предписаний Конституции КР Жогорку Кенешем КР был принят конституционный Закон КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", который определяет порядок реализации избирательных прав граждан Кыргызстана, регулирует отношения, связанные с подготовкой и проведением выборов Президента, депутатов Жогорку Кенеша и подведением итогов выборов, в рамках установленной Конституцией модели избирательной системы.

Согласно действующему избирательному законодательству, исходя из порядка формирования списка кандидатов, содержания голоса (голосование за партию), величины округа, правил переведения полученных голосов в мандаты следует, что в Кыргызской Республике установлена пропорциональная система выборов депутатов Жогорку Кенеша КР по закрытым спискам.

Конституционная палата Верховного суда КР неоднократно выражала свою позицию относительно конституционно-правовой сущности данной избирательной системы. В частности, она в своих решениях указывала, что основными субъектами избирательного процесса являются не отдельные кандидаты, а политические партии, списки кандидатов которых и конкурируют между собой в борьбе за голоса избирателей. Право политических партий выдвигать кандидатов (список кандидатов) в рамках пропорциональной избирательной системы предопределено правовой природой данной системы.

На выборах, проводимых по пропорциональной избирательной системе, избиратели голосуют за списки кандидатов, выдвинутые политической партией. Выигранные списком мандаты распределяются между кандидатами в соответствии с очередностью их расположения в списке. Таким образом, каждый гражданин может реализовать гарантированное Конституцией право быть избранным через партийный список, как кандидат, и по результатам выборов стать обладателем депутатского статуса.

Установленная конституционным Законом пропорциональная система выборов депутатов Жогорку Кенеша КР по закрытым спискам соответствует международным стандартам и не может привести к ограничению или нарушению конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Не включение в избирательный бюллетень персональных данных кандидатов от политических партий нельзя рассматривать как сокрытие от избирателей информации о них или ее недоступности.

Подробная информация о всех кандидатах в депутаты, а также предвыборная программа каждой партии доводятся до каждого избирателя в период предвыборной агитационной кампании всеми дозволенными законодательством средствами. Соответственно, утверждения заявителя о том, что избиратели остаются в неведении относительно кандидатов, выдвинутых политическими партиями, несостоятельны.

Неуказание в избирательном бюллетене персональных данных кандидатов в депутаты при действующей модели избирательной системы не образует непреодолимого разрыва между волеизъявлением избирателя в момент голосования и зарегистрированным списком кандидатов, так как вне зависимости от того, указан в бюллетени кандидат или нет, избиратель голосует в целом за список кандидатов, выдвинутый политической партией, что, в конечном итоге, не препятствует реализации конституционного права граждан избирать и быть избранными в Жогорку Кенеш КР.

Выбор той или иной разновидности пропорциональной избирательной системы, в зависимости от конкретных социально-политических условий и особенностей развития политической системы, относится к дискреционным полномочиям законодателя. Это обязывает законодателя при применении тех или иных форм избирательных процедур предусматривать соответствующие гарантии, которые обеспечат реальность волеизъявления избирателей по результатам выборов, согласующиеся с конституционно-правовой природой выборов".


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URL: https://www.vb.kg/381396
Теги:
выборы, Конституция, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Конституционная палата
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