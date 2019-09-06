Кладбищенская муть или кому в КР нужен закон о похоронном деле

Как не раз и не два подчеркивалось в "ВБ" и в других СМИ, кладбища столицы и окрестностей в последнее десятилетие оказались в ужасном состоянии.

И вот только теперь на сайте Бишкекского горкенеша выставлен на общественное обсуждение проект постановления "Об утверждении Правил содержания кладбищ в городе Бишкеке".

В справке–обосновании указывается, что эти правила необходимы, поскольку полностью отсутствуют нормативные правовые акты, регулирующие вопросы устройства и содержания кладбищ, предоставления ритуальных услуг.

Каскад противоречий

"Кладбища, расположенные в городе Бишкек, являются муниципальной собственностью и находятся в хозяйственном ведении уполномоченного органа мэрии, который оказывает ритуальные услуги по изготовлению, установке, ремонту и демонтажу оград и надмогильных сооружений, выполнению скульптурных работ, изготовлению и реставрации надписей на надмогильных сооружениях, фотокерамических и других изделий, осуществлению ухода за местом захоронения", - стандартно говорится в проекте.

Однако среди подобных стандартных норм есть ряд противоречащих существующему положению дел. Например, "кладбища размещаются вне населенных территорий, преимущественно на периферии города Бишкека, на расстоянии не менее 500 метров от жилых и общественных зданий и зон отдыха".

Также далека от действительности норма о запрете "производить частным лицам вознаграждение за услуги по захоронению, уходу и благоустройству могил, торговать предметами похоронного назначения".

Или: "После закрытия кладбища земляной покров, все надмогильные сооружения и надписи остаются в полной неприкосновенности до ликвидации кладбища. На закрытых кладбищах подзахоронение запрещается".

Все это кардинально разнится с ситуацией на ряде кладбищ Бишкека - Северном, Юго–Западном и Ала–Арчинском. Там жилые дома и новостройки расположены настолько близко к существующим захоронениям, что говорить о санзоне в 500 метров явно не приходится. А значит, если проект БГК будет принят, то муниципалитету придется сносить дома граждан, расположенные к захоронениям ближе, чем на 500 метров.

Проблемным может оказаться и вопрос о запрете на предоставление услуг частными лицами по захоронению, по сути программируется передел могильного рынка, который еще неизвестно к чему приведет. Ведь на всех погостах этим и занимаются именно частные, неизвестного происхождения фирмы.

Мафия бессмертна?

По словам директора муниципального предприятия "Бишкекское агентство ритуальных услуг (БАРУ) Аскера Алиева, новый документ, скорее всего, будет применим к новым кладбищам, которые только открылись или будут открываться. В принципе, подобный документ нужен, ведь проблем в похоронном деле немало.

- Что касается существующих нарушений санитарных зон, особенно на Юго–Западном кладбище, то они допущены при выделении земель под жилые массивы в 2005 году. И в отношении них закон обратной силы не имеет. Продажа цветов и изготовление памятников - две разные проблемы. Цветы в праздники обычно продают пенсионеры. И таким образом они зарабатывают себе на жизнь. И гонять этих бабушек не по–человечески. К тому же в БАРУ жесткая тарификация на ритуальную атрибутику. У частников можно купить дешевле. Поэтому здесь играют роль правила рыночной экономики. А вот конкурировать с частными изготовителями памятников и другими фирмами, работающими в похоронной сфере, нам очень тяжело. И связано это опять же с фиксацией цен. Например, установка юрты у нас стоит в среднем 8 тысяч сомов. Отдельные частники устанавливают ее за 5 тысяч сомов. Рытье и погребение мусульманской могилы у нас стоит около 7,5 тысячи сомов, православной - около 5,5 тысячи. Частники это делают как дешевле, так и дороже. Но общий перевес явно не в нашу пользу. На территории Сокулуского и Аламудунского районов существуют даже некоторые частные кладбища, где цена погребения доходит до 20 тысяч сомов и выше. Это касается и кладбищ, относящихся к органам МСУ, как, например, в Байтике или Маевке. Там тарифная сетка значительно выше нашей. К слову, из–за них к нам поступает множество жалоб. Люди не понимают всех тонкостей. Хотя наше агентство не имеет к ним никакого отношения, - говорит корреспонденту "ВБ" Алиев.

К его словам надо добавить: продолжается разгул так называемой кладбищенской мафии, особенно на Юго-Западном кладбище. Цена услуги только по предоставлению места на центральной аллее доходит до 5 тысяч долларов.

В конце мая финполиция завела два уголовных дела в отношении должностных лиц БАРУ.

Напомним, что, согласно материалам первого дела, должностные в 2014–2015 годах разрешали хоронить умерших без документального оформления и внесения оплаты в кассу агентства. Комиссия установила, что более 200 могил не были оформлены официально, а в кассу БАРУ не поступило около миллиона сомов. Подтвердили факты нарушений и результаты аудита. Подозрения пали на экс–директора агентства К. Б., бывшего смотрителя кладбища М. К. и бригадира А. Ф. В настоящее время дело уже находится на рассмотрении в суде.

По данным второго уголовного дела, чиновники предоставляли землю под могилы там, где расположены инженерные коммуникации - дороги, прибордюрная часть, ирригационные сети.

- Когда я приступал к работе, там был разгул коррупции. Устанавливались памятники живым, начиная с 2008 года. Многие объясняют это, конечно, тем, что хотят покоиться рядом с близкими. Также за пару лет бывшими работниками сделано 234 захоронения без какой–либо фиксации в кассе, то есть мимо бюджета. И с такими проявлениями коррупции мы продолжим бороться, - говорит Алиев.

Разгул коррупции глава БАРУ связывает и с низкими зарплатами сотрудников. - Говоря о новых правилах, я не могу не упомянуть, что наши сотрудники выполняют крайне тяжелую работу за зарплату в 10 тысяч сомов в месяц. И это после ее прошлогоднего повышения. Когда я пришел в БАРУ, заработная плата некоторых рабочих составляла всего 3,5 тысячи сомов в месяц. И это при том что они проводят захоронения безродных тел и биоотходов. Например, зимой количество умерших лиц без определенного места жительства ежемесячно достигает 40 человек. После чего они в течение месяца скапливаются в городском морге. Естественно, начинается процесс разложения с соответствующим запахом. И хоронить подобные трупы приходится нашим сотрудникам. Кроме этого, ежегодно они предают земле около 300 ящиков медицинских биоотходов. Средний вес такого ящика - 80 килограммов. Радует, что недавно мэр дал указание рассмотреть возможность нового повышения зарплаты нашим рабочим, - поясняет собеседник.

Практически свести к нулю коррупционные составляющие и сделать муниципальное похоронное агентство рентабельным поможет по мнению главы БАРУ изменение ценообразования. Оно должно быть гибким, а не четко фиксированным.

Если новые правила вряд ли будут применимы к Ала–Арчинскому и Чон–Арыкскому кладбищам, то к Грозденскому - вполне.

- На сегодняшний день на грозденском кладбище произведено около 300 захоронений с момента открытия. Правда, из–за своей удаленности от города оно не так востребовано. Однако в ближайшей перспективе места на пригородных кладбищах закончатся, и новое кладбище заработает на полную мощь и с учетом новых предлагаемых правил. Тем более вся инфраструктура, квадраты и даже озеленение там полностью готовы. В целом же предлагаемые правила необходимы. В Кыргызстане на сегодняшний день нет закона о похоронном деле. Отсюда - неразбериха. И ее необходимо ликвидировать как можно скорее, - заключил Аскер Алиев.

Добавим к его словам: состояние городских кладбищ вряд ли можно признать даже удовлетворительным. Закрытые и вовсе находятся в упадке.

Особое мнение

- В Бишкеке нередко жилые дома расположены менее чем в 500 метрах от захоронений. Это факт. Конечно, закон обратной силы не имеет. Однако не исключено, что заинтересованные лица могут воспользоваться новыми правилами как неким инструментом по изъятию земельных участков. Такое в корне незаконно, - говорит корреспонденту "ВБ" депутат Бишкекского Горкенеша Таалайбек Сагынов. - Поэтому я лично прослежу, чтобы было четко прописано, что правила касаются лишь новых кладбищ. Сделать это надо и во избежание нестыковок и разночтений в законодательстве.

Не секрет, что коммерческая деятельность вблизи и на территории кладбищ ведется. Это проблема периодические поднимается в обществе и СМИ.

- Конечно, вести деятельность по изготовлению памятников на территории кладбищ - неверно. Здесь я категорически против. А вот продажа цветов и других ритуальных принадлежностей - это иное. Такая практика удобна, в первую очередь для граждан. Они едут на могилы к близким и привыкли, что им не надо бегать в поисках цветов. Однако лично я бы поднял несколько иной вопрос. Кладбища переполнены, на многих исчезают пешеходные дорожки. В воздухе давно витает идея о строительстве крематория. Но сделать это надо, не задев чувства верующих. Кремировать умерших можно либо по их прижизненном желании, либо по желанию родственников, но не в коем случае не под "эгидой нехватки земли". А вот предоставить гражданам альтернативу вполне возможно, - добавил Таалайбек Сагынов.

Прейскурант

Цены на захоронение в БАРУ следующие:

перевозка гроба с телом умершего и сопровождающих лиц из морга до места захоронения с обратной доставкой спецавтобусом в час обойдется от 576 сомов;

стоимость услуги за вынос тела от дома до катафалка, от катафалка до могилы - 365 сомов;

рытье и подготовка могилы европейского типа стоит 5836 сомов;

мусульманская могила - 7441 сом;

написание именного текста на табличке металлического обелиска обойдется в 38 сомов;

установка мозаичного памятника, креста - 280 сомов;

похоронная юрта с полом - 7417 сомов;

гроб - от 2 до 5 тысяч сомов в зависимости от материала и обивки;

венок - от 200 до 700 сомов.