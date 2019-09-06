Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Рязани задержали бус с мигрантами из КР (фото)

237  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Рязани на стационарном посту ДПС сотрудники ГИБДД остановили 4 сентября грузопассажирский фургон "Мерседес-Бенц", в котором ехали трудовые мигранты из Кыргызстана. Салон машины был незаконно переоборудован под транспортировку людей в лежачем положении. А это, как подчеркнули в областном Управлении внутренних дел, является грубейшим нарушением правил эксплуатации транспортных средств, обеспечения безопасности пассажиров.

В фургоне находились 18 граждан КР, среди них как взрослые, так и дети в возрасте от семи лет. Машиной управлял их 34-летний соотечественник. При проверке его документов выяснилось, что в 2017 году он, находясь в Самаре, уже лишался на два года права управления автотранспортом за невыполнение требования сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. И также был оштрафован на 30 тысяч рублей. Но штраф нарушитель не оплатил и продолжил заниматься перевозками. Сотрудникам ГИБДД он заявил, что якобы не знал об упомянутом запрете на вождение и поэтому взялся перевезти соотечественников из Кыргызстана в Москву.

Теперь мужчине снова грозит административная ответственность, но уже по ч.2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Санкция по ней предусматривает либо штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Административный материал направлен в судебные органы для рассмотрения по существу, а автофургон помещен на специализированную стоянку до, как заявлено, устранения несоответствий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381427
Теги:
Россия, Кыргызстан, автомобили, задержание мигрантов из Кыргызстана, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  