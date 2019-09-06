В Рязани задержали бус с мигрантами из КР (фото)

В Рязани на стационарном посту ДПС сотрудники ГИБДД остановили 4 сентября грузопассажирский фургон "Мерседес-Бенц", в котором ехали трудовые мигранты из Кыргызстана. Салон машины был незаконно переоборудован под транспортировку людей в лежачем положении. А это, как подчеркнули в областном Управлении внутренних дел, является грубейшим нарушением правил эксплуатации транспортных средств, обеспечения безопасности пассажиров.

В фургоне находились 18 граждан КР, среди них как взрослые, так и дети в возрасте от семи лет. Машиной управлял их 34-летний соотечественник. При проверке его документов выяснилось, что в 2017 году он, находясь в Самаре, уже лишался на два года права управления автотранспортом за невыполнение требования сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. И также был оштрафован на 30 тысяч рублей. Но штраф нарушитель не оплатил и продолжил заниматься перевозками. Сотрудникам ГИБДД он заявил, что якобы не знал об упомянутом запрете на вождение и поэтому взялся перевезти соотечественников из Кыргызстана в Москву.

Теперь мужчине снова грозит административная ответственность, но уже по ч.2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Санкция по ней предусматривает либо штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Административный материал направлен в судебные органы для рассмотрения по существу, а автофургон помещен на специализированную стоянку до, как заявлено, устранения несоответствий.