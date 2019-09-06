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На ТЭЦ Бишкека аварии не было. Комментарий директора ТЭЦ

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- Екатерина Улитина
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Остановка турбины на столичной ТЭЦ произошла из-за короткого замыкания, произошедшего во время замены датчика. Об этом сообщил директор столичной теплоцентрали Андрй Воропаев.

- Сегодня утром в 9 часов 52 минуты произошел сбой в работе оборудования турбоагрегата №7. Сбой произошел в результате короткого замыкания, машина отключилась по дифференциальной защите. Предварительная причина - проведение работ на турбоагрегате, то есть производилась замена датчика вибрации шестого подшипника. Электрослесари в количестве двух человек там производили работы. Они уронили металлический предмет на шинотокопроводы. По этой причине возникла дуга, соответственно они обожгли руки, им была оказана первая помощь. Сейчас они находятся в 4 горбольнице под наблюдением. На данный момент турбина находиться в работе. То есть по квалифицированнию, это не авария, это отказ второй степени, - подчеркнул Андрей Воропаев.

Директор ТЭЦ Бишкека отметил, что ситуация под контролем и попросил горожан не беспокоиться.


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URL: https://www.vb.kg/381433
Теги:
ТЭЦ, Бишкек, Кыргызстан, Андрей Воропаев, авария
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