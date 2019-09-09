Водительские права в КР начнут выдавать в начале октября

Реализация тендера была приостановлена из-за рассмотрения жалобы одного из участников. На данный момент ее признали необоснованной. Сейчас мы перейдем к согласованию проекта договора с победителями. Об этом VB.KG сообщили в Государственной регистрационной службе.

Как уточняется, в договоре будет идти речь о сроках поставки, их первичном объеме.

- После подписания документа необходимо будет определиться с дизайном и техническими параметрами. Временные водительские права будут выдавать до 1 октября. Наша задача по истечению этого срока уложиться с выдачей новых прав. Однако после того, как ГРС начнет выдачу постоянных удостоверений, владельцам временных документов нужно будет заменить их на полноценные права. При замене придется уплатить стоимость бланка новых карточек. Она определена в пределах 100 сомов. Временные удостоверения водителям выдавались бесплатно, так как были напечатаны на бумаге, - пояснили в ГРС.

Напомним, после озвучивания итогов тендера выдача водительских удостоверений была отложена на неопределенное время. Связано это с тем, что немецкая компания Mühlbauer ID Services GmbH пыталась опротестовать решение тендерной комиссии. В минувшую пятницу независимая межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб признала это заявление необоснованным.