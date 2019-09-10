Авария на проспекте Айтматова. Минздрав рассказал о состоянии пострадавших

В результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Чынгыза Айтматова пострадали 11 человек. Из них четверо скончались в связи с травмами несовместимыми с жизнью, один пострадавший отправлен на амбулаторное лечение, шесть человек госпитализированы в лечебные организации. В Пресс-службе Минздрава рассказали о состоянии пострадавших.

В БНИЦТиО госпитализированы трое:

Б.А., 1989 г.р. с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, госпитализирован в отделение реанимации. Состояние тяжелое.

Б.Г., 1960 г.р. с диагнозом закрытый перелом лучевой кости, состояние средней тяжести. Решается вопрос по амбулаторному лечению, под наблюдением врачей в приемном отделении.

Неизвестная женщина 20-25 лет с диагнозом ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травма, без сознания, госпитализирована в отделение реанимации. Состояние тяжелое.

В Национальный госпиталь, в отделение нейротравмы №1 госпитализирована 1 пострадавшая, Т.Б, 1998 г.р. с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние средней тяжести.

В Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи

госпитализированы двое пострадавших:

Ж.Н, 2003 г.р. с диагнозом сотрясение головного мозга госпитализирована в отделение нейротравмы, состояние средней тяжести.

М.А., 2011 г.р. с диагнозом ушиб госпитализирована в отделение краткосрочного пребывания, состояние удовлетворительное.

Напомним, ДТП произошло 9 сентября. За рулем легкового автомобиля находился 17-летний водитель. Он погиб на месте аварии.