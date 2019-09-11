В Чуйской области за попытку кражи крупного рогатого скота задержан мужчина

Сотрудниками милиции задержан мужчина по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

10 сентября в органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратился 25-летний житель села Маевка о принятии мер в отношении неизвестного мужчины азиатской внешности, примерным возрастом 30-40 лет, который в ночь на 10 сентября пытался украсть его крупный рогатый скот, но был задержан с поличным.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренного статьей 200 (Кража) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции была установлена личность мужчины, им оказался ранее судимый 41-летний Б.Д.

Кроме того, была установлена причастность задержанного к другому преступлению - краже чужого имущества на общую сумму более 20 000 сомов. Данный факт также был зарегистрирован в АИС ЕРПП.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. Досудебное производство продолжается.