Программа "Финансирование сельского хозяйства" в КР будет изменена

Механизм реализации программы "Финансирование сельского хозяйства" должен быть усовершенствован. Об этом на совещании заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Глава правительства подчеркнул, что программа "Финансирование сельского хозяйства" должна работать на развитие регионов.

- Бывают случаи нецелевого использования средств, получаемых по программе "Финансирование сельского хозяйства". Так, например, фермеры получают кредит на улучшение породы, увеличение поголовья скота или на развитие растениеводства. Однако потом эти деньги используют на другие нужды. Сегодня ни у одного соответствующего государственного органа нет конкретной информации о том, на что тратятся выдаваемые средства. Необходимо беспокоится не только о возвратности выдаваемых кредитов, но и об их целевом использовании, - подчеркнул Абылгазиев.

Для совершенствования механизма программы "Финансирование сельского хозяйства" разработан новый проект, предполагающий введение двух категорий. Это категория "Финансирование сельского хозяйства - фермер", которая будет иметь социальную направленность и предназначаться для мелкого бизнеса на получение беззалоговых групповых кредитов. Вторая категория - "Финансирование сельского хозяйства - кластер". Эта линия будет направлена на развитие кластерного потенциала региона с возможностью получения до 10 млн сомов. При этом изменится и сама модель финансирования нового проекта.

Выслушав предложения, премьер-министр поручил в течение 10 рабочих дней доработать проект с примерным анализом на будущее и внести соответствующий проект постановления в аппарат правительства Кыргызской Республики.

Кроме того, на совещании была обсуждена деятельность акционерное общество "Государственная ипотечная компания", которая на сегодняшний день прорабатывает вопрос создания механизмов целевого жилищного накопления через специализированные кредитно-сберегательные учреждения.

Вместе с этим директор ОАО "Государственная ипотечная компания" Эльмира Абжапарова сообщила, что ведется работа с международными донорами с целью вовлечения их в развитие ипотечного кредитования в рамках программы "Доступное жилье 2015-2020".

По ее словам, при осуществлении всех намеченных планов можно будет уйти от зависимости государственной поддержки.

Справочно: Программа "Финансирование сельского хозяйства" работает 7 лет.

За этот период более 90 тысяч фермеров получили льготные кредиты на общую сумму 34 млрд сомов. 68% из общего объема кредитов направлено на животноводство, 17% - на переработку, остальные 15% - на развитие растениеводства. При этом потребность в кредитных ресурсах увеличивается, а государственные банки, через которые и осуществляется финансирование проекта, не могут покрыть всю потребность. К примеру, в 2019 году в ОАО "Айыл Банк" поступило 10504 заявления на получение кредита, из которых было одобрено только 2409 заявки.