Экс-депутат: В КР появился еще один враг народа – Министерство юстиции

Министерство юстиции ответило на запрос экс-депутата Бакыта Керимбекова относительно, по его словам, "незаконного" использования партией "Кыргызстан" названия государства. Об этом редакции VB.KG заявил сам экс-депутат.

По его словам, он требовал, чтобы Минюст отменил приказ о регистрации вышеназванной партии.

- Я всегда считал, что кто не с народом, тот враг народа. И вот сейчас появился еще один враг народа – Министерство юстиции. Они так отписались, что мне об этом стыдно говорить. Во-первых, они написали, что этот приказ глава Минюста не может отменить, во-вторых, что в действующем законодательстве нет нормы, которая требует, чтобы название "Кыргызстан" применяли в сочетании с другими словами. Но ведь есть постановление правительства Кыргызской республики от 8 декабря 2010 года за номером №318 "Об утверждении Положения о порядке включения в наименование юридических лиц, филиалов (представительств) официального полного или сокращенного названия Кыргызской Республики". Просто в Минюсте сидят безграмотные люди, которые не понимают значения слова включение, - заявил Керимбеков.

Более полное интервью экс-депутата Бакыта Керимбекова смотрите в видеоролике: