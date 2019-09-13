Страшное ДТП на Айтматова. Водитель "Шкоды" догонял свадебный кортеж

В момент совершения ДТП водитель "Шкоды Октавия" пытался догнать свадебный кортеж, от которого отстал. Предварительные данные о расследовании страшной аварии на проспекте Айтматова, сообщили в ГУВД Бишкека.

Направляясь по проспекту Айтматова в северном направлении автомобиль выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом.

В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, в понедельник, 9 сентября, примерно в 14.30 легковой автомобиль "Шкода Октавия" столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП, погибли 17-летний водитель и трое его ровесников - пассажиров "Шкоды". Еще одна девушка, находившаяся в легковушке, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, травмы получили водитель автобуса и 5 пассажиров.