Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ДТП на Айтматова. В больнице умерла 17-летняя девушка

346  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в больнице скончалась 17-летняя пассажирка "Шкоды Октавия". Девушка стала пятой жертвой ДТП, произошедшего 9 сентября на проспекте Чынгыза Айтматова.

Как сообщили VB.KG в Минздраве медики до последнего боролись за жизнь пациентки. После аварии она поступила в научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии в крайне тяжелом состоянии. У нее была открытая черепно-мозговая травма, девушка не могла самостоятельно дышать и находилась в состоянии комы. Сегодня, около полудня, не приходя в сознание, она скончалась.

Еще трое пострадавших, доставленных в больницу в результате ДТП, продолжают получать лечение. Их жизням ничего не угрожает.

Напомним, в понедельник, 9 сентября, примерно в 14.30 на проспекте Чынгыза Айтматова в Бишкеке, легковой автомобиль марки "Шкода Октавия" выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. В результате аварии, водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте, семь человек, в том числе водитель автобуса, получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным расследования, 17-водитель, находивший за рулем "Шкоды" в момент ДТП пытался догнать свадебный кортеж от которого отстал.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381577
Теги:
ДТП, погибшие, Кыргызстан, пострадавшие, авария, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  