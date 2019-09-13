ДТП на Айтматова. В больнице умерла 17-летняя девушка

Сегодня в больнице скончалась 17-летняя пассажирка "Шкоды Октавия". Девушка стала пятой жертвой ДТП, произошедшего 9 сентября на проспекте Чынгыза Айтматова.

Как сообщили VB.KG в Минздраве медики до последнего боролись за жизнь пациентки. После аварии она поступила в научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии в крайне тяжелом состоянии. У нее была открытая черепно-мозговая травма, девушка не могла самостоятельно дышать и находилась в состоянии комы. Сегодня, около полудня, не приходя в сознание, она скончалась.

Еще трое пострадавших, доставленных в больницу в результате ДТП, продолжают получать лечение. Их жизням ничего не угрожает.

Напомним, в понедельник, 9 сентября, примерно в 14.30 на проспекте Чынгыза Айтматова в Бишкеке, легковой автомобиль марки "Шкода Октавия" выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. В результате аварии, водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте, семь человек, в том числе водитель автобуса, получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным расследования, 17-водитель, находивший за рулем "Шкоды" в момент ДТП пытался догнать свадебный кортеж от которого отстал.