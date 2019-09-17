Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Министр ЕЭК: В Бишкеке укрепятся связи между предпринимателями стран

175  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Крупнейший на пространстве ЕАЭС форум "Евразийская неделя", который пройдет в Бишкеке 25–27 сентября, стал главной темой видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Кишинев – Нур-Султан, который прошел 16 сентября.

В Москве его участницей стала член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

Как напомнила Никишина, идея проведения таких форумов, организуемых поочередно в каждой из стран ЕАЭС, принадлежит их премьер-министрам. На сей раз подошла очередь столицы Кыргызстана, а всего "Евразийская неделя" состоится уже в четвертый раз. В ходе нынешней в числе приоритетов значатся цифровизация экономик этих государств, развитие сотрудничества между предприятиями малого и среднего бизнеса в аграрной, продовольственной отраслях, смежных с ними сегментах, другие актуальные задачи. Второй блок форума посвящен 25-летию идеи евразийской интеграции, 5-летию Евразийского экономического союза и 10-летию Таможенного союза, на основе которого и был создан ЕАЭС.

Коснувшись темы цифровизации, Вероника Никишина подчеркнула важность гармонизации национальных законодательств в этой сфере, что необходимо для формирования единого цифрового пространства. Возникающие в этой связи задачи будут последовательно решаться в рамках специальной программы, разработанной на период до 2025 года.

- Программа самого форума условно разделена на две части: деловую и выставочную. Помимо деловой программы очень важны такие мероприятия, которые как минимум помогли бы предпринимателям наших стран познакомиться друг с другом, как максимум выйти на какие-то контракты, взаимные связи. Запланировано много таких мероприятий, на которых мы сведем поставщиков и торговые сети, - подчеркнула министр ЕЭК.

По ее словам, о готовности к участию в форуме заявило уже порядка 100 компаний и 4 крупные торговые сети, от Кыргызстана "Глобус".

- Содействовать укреплению такого сотрудничества мы старались и на предыдущих форумах. И если в первый раз от бизнеса было 45 процентов участников, то сейчас уже – 85, - сообщила Вероника Никишина.

Говоря, в частности, о перспективах выхода Кыргызстана на внешние рынки, она назвала "экспортным специалитетом" бобовые продукты, мясо баранины, отделочные материалы, включая травертин и изделия легкой промышленности.

Однако, по мнению Никишиной, проблема заключается в недостаточной консолидации тех товарных партий, которые КР могла бы предложить своим покупателям на рынках третьих стран.

- Поэтому в рамках всего ЕАЭС надо создать сеть оптово-распределительных центров, которые могли бы быть агрегатами для такой консолидации, что поможет и другим странам ЕАЭС. Очень важно найти свое место в цепочках добавленной стоимости, чтобы, встраиваясь в них, стать их участниками на долгосрочную перспективу, - заявила министр.

Она также видит необходимость в налаживании диалога между большими производителями и малыми, средними предпринимателями, чтобы последние тоже были элементами большой цепочки.

Как сообщили в самой ЕЭК, в ходе "Евразийской недели – 2019" в Бишкеке вновь встретятся на одной площадке для обсуждения вопросов экономической интеграции и бизнес-сотрудничества промышленники, предприниматели и активная молодежь Евразийского экономического союза. В качестве такой площадки выбрана государственная резиденция №1 "Ала-Арча", на которой происходят основные экономические и политические события Кыргызстана.

В этом году форум пройдет под слоганом "ЕАЭС: Консолидация. Развитие. Сила". Программа форума предполагает организацию более 20 площадок по трем блокам. Это стратегический трек, включающий ключевые и перспективные направления развития ЕАЭС. Партнерский – здесь участники обсудят практические вопросы для бизнеса по основным отраслям, имеющим особую актуальность для Кыргызстана и ЕАЭС. В рамках молодежного трека пройдут Школа молодого лидера ЕАЭС, сессия-презентация вузов ЕАЭС, а также бизнес-игра и сессия по вопросам трудоустройства.

Среди участников форума ожидают вице-премьеров всех стран пятерки, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, который также выступит с лекцией в КРСУ.

Особое место займет выставка, посвященная сельскому хозяйству и пищевой промышленности. К участию в ней приглашены не только опытные производители, но и компании, которые только находятся в поиске бизнес-решений.

Запланированы также IT-инвестшоу, предполагающее презентацию информационно-технологических проектов малого и среднего бизнеса потенциальным инвесторам из стран ЕАЭС, Китая и Сингапура. Свои продукты и услуги представят финалисты конкурса "Евразийские цифровые платформы" 2018 и 2019 годов. Оценивать работы команд будут руководители бизнес-инкубаторов и потенциальные инвесторы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381615
Теги:
бизнес, форум, экспорт, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество, предприниматель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  