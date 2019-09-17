Министр ЕЭК: В Бишкеке укрепятся связи между предпринимателями стран

Крупнейший на пространстве ЕАЭС форум "Евразийская неделя", который пройдет в Бишкеке 25–27 сентября, стал главной темой видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Кишинев – Нур-Султан, который прошел 16 сентября.

В Москве его участницей стала член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

Как напомнила Никишина, идея проведения таких форумов, организуемых поочередно в каждой из стран ЕАЭС, принадлежит их премьер-министрам. На сей раз подошла очередь столицы Кыргызстана, а всего "Евразийская неделя" состоится уже в четвертый раз. В ходе нынешней в числе приоритетов значатся цифровизация экономик этих государств, развитие сотрудничества между предприятиями малого и среднего бизнеса в аграрной, продовольственной отраслях, смежных с ними сегментах, другие актуальные задачи. Второй блок форума посвящен 25-летию идеи евразийской интеграции, 5-летию Евразийского экономического союза и 10-летию Таможенного союза, на основе которого и был создан ЕАЭС.

Коснувшись темы цифровизации, Вероника Никишина подчеркнула важность гармонизации национальных законодательств в этой сфере, что необходимо для формирования единого цифрового пространства. Возникающие в этой связи задачи будут последовательно решаться в рамках специальной программы, разработанной на период до 2025 года.

- Программа самого форума условно разделена на две части: деловую и выставочную. Помимо деловой программы очень важны такие мероприятия, которые как минимум помогли бы предпринимателям наших стран познакомиться друг с другом, как максимум выйти на какие-то контракты, взаимные связи. Запланировано много таких мероприятий, на которых мы сведем поставщиков и торговые сети, - подчеркнула министр ЕЭК.

По ее словам, о готовности к участию в форуме заявило уже порядка 100 компаний и 4 крупные торговые сети, от Кыргызстана "Глобус".

- Содействовать укреплению такого сотрудничества мы старались и на предыдущих форумах. И если в первый раз от бизнеса было 45 процентов участников, то сейчас уже – 85, - сообщила Вероника Никишина.

Говоря, в частности, о перспективах выхода Кыргызстана на внешние рынки, она назвала "экспортным специалитетом" бобовые продукты, мясо баранины, отделочные материалы, включая травертин и изделия легкой промышленности.

Однако, по мнению Никишиной, проблема заключается в недостаточной консолидации тех товарных партий, которые КР могла бы предложить своим покупателям на рынках третьих стран.

- Поэтому в рамках всего ЕАЭС надо создать сеть оптово-распределительных центров, которые могли бы быть агрегатами для такой консолидации, что поможет и другим странам ЕАЭС. Очень важно найти свое место в цепочках добавленной стоимости, чтобы, встраиваясь в них, стать их участниками на долгосрочную перспективу, - заявила министр.

Она также видит необходимость в налаживании диалога между большими производителями и малыми, средними предпринимателями, чтобы последние тоже были элементами большой цепочки.

Как сообщили в самой ЕЭК, в ходе "Евразийской недели – 2019" в Бишкеке вновь встретятся на одной площадке для обсуждения вопросов экономической интеграции и бизнес-сотрудничества промышленники, предприниматели и активная молодежь Евразийского экономического союза. В качестве такой площадки выбрана государственная резиденция №1 "Ала-Арча", на которой происходят основные экономические и политические события Кыргызстана.

В этом году форум пройдет под слоганом "ЕАЭС: Консолидация. Развитие. Сила". Программа форума предполагает организацию более 20 площадок по трем блокам. Это стратегический трек, включающий ключевые и перспективные направления развития ЕАЭС. Партнерский – здесь участники обсудят практические вопросы для бизнеса по основным отраслям, имеющим особую актуальность для Кыргызстана и ЕАЭС. В рамках молодежного трека пройдут Школа молодого лидера ЕАЭС, сессия-презентация вузов ЕАЭС, а также бизнес-игра и сессия по вопросам трудоустройства.

Среди участников форума ожидают вице-премьеров всех стран пятерки, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, который также выступит с лекцией в КРСУ.

Особое место займет выставка, посвященная сельскому хозяйству и пищевой промышленности. К участию в ней приглашены не только опытные производители, но и компании, которые только находятся в поиске бизнес-решений.

Запланированы также IT-инвестшоу, предполагающее презентацию информационно-технологических проектов малого и среднего бизнеса потенциальным инвесторам из стран ЕАЭС, Китая и Сингапура. Свои продукты и услуги представят финалисты конкурса "Евразийские цифровые платформы" 2018 и 2019 годов. Оценивать работы команд будут руководители бизнес-инкубаторов и потенциальные инвесторы.