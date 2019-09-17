Конфликт на границе: Кто "круче" - Жээнбеков или Атамбаев?

Сегодня общественность Кыргызстана и Таджикистана взбудоражена вчерашним инцидентом на границе, в ходе которого погибли военнослужащие с двух сторон.

Президент Сооронбай Жээнбеков провел сегодня совещание, на котором было озвучено, что первыми начали стрелять пограничники соседней страны.

Пользователи интернета высказывают различные мнения. Кто-то проявляет агрессию, требуя более решительных действий по отношению к соседям, кто-то является сторонником дипломатических действий, к примеру, доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев предложил для решения этого вопроса использовать толковых и профессиональных переговорщиков.

Некоторые сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и вовсе обвинили нынешнего главу государства в бездействии и нерешительности, приводя в пример своего лидера. Мол, он на посту президента решал такие вопросы на раз.

Так ли это на самом деле и насколько нынешний президент ответственен во вчерашнем инциденте на границе? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала участнику баткенских событий, общественному деятелю Турату Акимову.

По его словам, сейчас нет смысла говорить о том, кто из прошлых и нынешних президентов был "круче".

- Именно во времена Акаева, Бакиева и Атамбаева никаким образом не были решены приграничные вопросы. Таким образом Лейлекский район оказался почти отрезанным от центральной части Баткенской области. Даже если сегодня Кыргызстан попытается туда перебросить армию, то между Мачай и Варухом таджики перекроют границу, и мы даже не сможем туда кинуть войска. В это же время Таджикистан спокойно сможет завозить туда тяжелую технику. Все три вышеназванных президента проявили непонимание конституционной значимости поста главы государства, так как именно президент отвечает за внешнюю политику и вооруженные силы, - сказал Акимов.

Акаев виноват был в том, продолжил эксперт, что он первым начал разрушать кыргызстанскую армию.

- Именно его тупая доктрина, что Кыргызстану нужен нейтралитет и не нужна армия, погубила наши вооруженные силы. А потом с помощью генерала Кулова он начал распродавать вооружённую технику, пусть даже и старую. Все это способствовало тому, что армия потеряла честь и достоинство, придя в полный упадок, - отметил он.

Общественный деятель посоветовал президенту Сооронбаю Жээнбекову свои последние 4 года потратить на решение своих конституционных обязанностей.

- Я имею в виду обеспечение вооруженных сил, решение внешней политики и в первую очередь обеспечение безопасности на границах. Больше президент по Конституции ни за что не отвечает, даже за экономику. Поэтому даже встречаться главе государства с теми или иными министрами нет необходимости. По конституционному положению он отвечает только за внешнюю политику, развитие дипломатических отношений и вооруженные силы. Он даже согласно текебаевской конституции не является гарантом главного закона страны. Гарантом Конституции является у нас парламент, - добавил он.