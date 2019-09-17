Кыргызская и таджикская семьи обменялись детьми

Кыргызская и таджикская семьи в рамках укрепления межнационального сотрудничества обменялись своими детьми. Об этом редакции VB.KG рассказал один из авторов проекта, председатель общественного объединения "Приграничная молодежь" Жайлообек Жакшылыков.

По его словам, они хотели этим проектом разрушить стереотип, что приграничное население Кыргызстана и Таджикистана постоянно живут в конфронтации.

- В основном простые люди живут там дружно и в понимании. Тем не менее, у большинства людей сложился стереотип, что приграничное сообщество Кыргызстана и Таджикистана постоянно находится в конфликте. Мы хотели сломать этот стереотип и показать что-то положительное во взаимоотношениях приграничных сообществ КР и РТ. Совместно с коллегами из Таджикистана мы придумали совместный проект "Моя новая семья", который был осуществлен в рамках более масштабного проекта "Содействие стабильности и миру в Центральной Азии". Профинансировали этот проект Евросоюз и Интерньюс. Согласно этому проекту один парень из Таджикистана 18 дней прожил в кыргызской семье, где есть его ровесники. В это же время кыргызстанец жил в таджикской семье, - сказал Жакшылыков.

Этот проект, продолжил собеседник редакции, позволил молодым людям узнать получше культуру соседнего народа.

- Живя по 18 дней они за это время познакомились с бытом приютивших их семей. Самое главное, они увидели отличия и общность таджиков и кыргызов. К примеру, они выяснили, что обоим народам одинаково не хватает воды, тем самым разрушив еще один стереотип. То есть когда таджики и кыргызы одинаково убеждены, что из-за соседей у них мало воды. Во-вторых, при приходе уважаемого гостя, таджики также, как и кыргызы, готовят плов, - добавил он.