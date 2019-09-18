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Сооронбай Жээнбеков навестил раненых во время приграничного конфликта

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 сентября, навестил пострадавших в  конфликте на кыргызско-таджикской границе, которые находятся на лечении в Бишкекской городской клинической больнице № 4.

Директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков рассказал о состоянии пострадавших и оказываемой им медицинской помощи.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся под круглосуточным наблюдением врачей и в полной мере обеспечены медикаментами. 

Сооронбай Жээнбеков пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, высказал слова благодарности медицинскому персоналу за принятие оперативных мер. Подчеркнул, что со стороны задействованных государственных органов будет оказываться все необходимое содействие.

Глава государства побеседовал с родными пострадавших, которые проходят лечение в Бишкекской городской клинической больнице № 4.

Пострадавшим передана материальная помощь от имени президента.

Напомним, что в ходе перестрелки на участке госграницы в Баткенской области ранения различной степени получили 13 человек, из них 10 человек военно-транспортным самолетом Вооруженных сил КР перевезены на лечение в город Бишкек. Их состояние оценивается как стабильное, 5 пострадавшим сегодня будут проведены плановые операции.

По сообщению министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, троих раненых из-за их тяжелого состояния невозможно транспортировать в Бишкек. Они получают лечение в Лейлекской территориальной больнице Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/381642
Теги:
Минздрав, приграничные конфликты, Таджикистан, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница, Космосбек Чолпонбаев, Сооронбай Жээнбеков
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