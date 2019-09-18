В Бишкеке двум женщинам захотелось лавров "Шелухи" (видео)

В одном из бишкекских парков две женщины, сидя на скамейке, щелкали семечки, бросая шелуху на землю. Соответствующее видео опубликовал в соцсети пользователь интернета Дмитрий Савелов.

Автор ролика написал, что действие происходит в парке имени Юлиуса Фучика.

Напомним, что в 2016 в одном из парков Бишкека девушка щелкала семечки и сплевывала шелуху прямо на землю. На замечание авторов ролика девушка ответила, что "пусть государство убирает, на то и дворники существуют". После этого ее прозвали в народе "шелухой".