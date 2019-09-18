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Представившись сотрудниками ГКНБ, неизвестные украли у россиян деньги

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- Оксана Гут
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По факту кражи денежных средств у граждан Российской Федерации проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 17 сентября с заявлением в органы внутренних дел Ысык-Атинского района обратились граждане Российской Федерации о принятии мер в отношении неизвестных мужчин азиатской внешности, которые 17 сентября на автодороге Бишкек-Торугарт напротив села Ивановка, остановив их на автомашине марки "БМВ" и представившись сотрудниками ГКНБ КР, попросили предъявить документы и представить к досмотру сумки (барсетки). При этом в ходе досмотра незаметно вытащили денежные средства в сумме 10 000 рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

Для раскрытия этого преступления следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что вышеуказанные мужчины не являются сотрудниками ГКНБ КР.

В настоящее время сотрудниками ОВД Ысык-Атинского района проводятся все необходимые, как следственные, так и оперативные мероприятия для установления личности вышеуказанных лиц.

Данный факт взят на контроль руководства ГУВД Чуйской области.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/381663
Теги:
ГКНБ, ГУВД, кража, Россия, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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