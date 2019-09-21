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"Хонда" от удара с двумя авто влетела в дерево. Погибла женщина (видео)

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- Оксана Гут
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В Бишкеке произошло тройное ДТП со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба УОБДД Бишкека, 20 сентября примерно в 21:00 часов 36-летний водитель Б.А. за рулем автомашины марки "Хонда Одиссей" двигался по улице Л.Толстого в восточном направлении и на пересечении с улицей Калык Акиева совершил столкновение с автомашиной марки "Хонда Аккорд" под управлением водителя М.уулу Э. и с автомашиной марки "Вольксваген Гольф 3", под управлением водителя А.А.

В результате столкновения водитель Б.А. автомашины марки "Хонда Одиссей" совершил наезд на препятствие (дерево).

В результате ДТП, пассажирка автомашины марки "Хонда Одиссей" скончалась на месте происшествия.

Машины водворены на штрафную стоянку. Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД города Бишкек.

Видео с места ДТП появилось в соцсетях. По некоторым данным, водитель "Хонды Одиссей" был пьян.


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URL: https://www.vb.kg/381718
Теги:
ГУВД, ДТП, Бишкек, Кыргызстан, авария
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