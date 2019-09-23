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Как Омурбек Бабанов проводит свои выходные?

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- Екатерина Улитина
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Политик, лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов провел выходные на частной авиабазе в Кашка Суу. Отчет о небольшом путешествии политика на своей странице в Инстаграм выложил певец Иса Омуркулов.

Омурбек Бабанов с удовольствием позирует на камеру вместе с артистом, а потом показывает легкий двухместный вертолет.

На другом видео Бабанов садится в самолет, за штурвалом которого сидит известный бизнесмен, экс-депутат Рахат Ирсалиев. По некоторым данным, он владеет строительной компанией "Юнис-Курулуш". Он был депутатом 4 созыва ЖК от партии СДПК, но отказался от мандата.

Отметим, Омурбек Бабанов после проигрыша на президентских выборах в 2017 году покинул Кыргызстан и два года находился в Москве. Несколько недель назад он вернулся в Бишкек. Сейчас ГСБЭП расследует несколько дел, в которых фигурирует имя Бабанова.


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URL: https://www.vb.kg/381751
Теги:
Иса Омуркулов, Омурбек Бабанов, Кыргызстан, политика, самолеты
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