Как Омурбек Бабанов проводит свои выходные?

Политик, лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов провел выходные на частной авиабазе в Кашка Суу. Отчет о небольшом путешествии политика на своей странице в Инстаграм выложил певец Иса Омуркулов.

Омурбек Бабанов с удовольствием позирует на камеру вместе с артистом, а потом показывает легкий двухместный вертолет.

На другом видео Бабанов садится в самолет, за штурвалом которого сидит известный бизнесмен, экс-депутат Рахат Ирсалиев. По некоторым данным, он владеет строительной компанией "Юнис-Курулуш". Он был депутатом 4 созыва ЖК от партии СДПК, но отказался от мандата.

Отметим, Омурбек Бабанов после проигрыша на президентских выборах в 2017 году покинул Кыргызстан и два года находился в Москве. Несколько недель назад он вернулся в Бишкек. Сейчас ГСБЭП расследует несколько дел, в которых фигурирует имя Бабанова.