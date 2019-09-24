Мэрия снесла заборы и сараи бишкекчан, мешавшие ремонту улице Тулебердиева

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии Бишкека совместно со специальным подразделением, состоящим из работников МП "Тазалык" демонтировали хозпостройки и заборы частных домов, выходящие за границы красной линии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Незаконные постройки горожан препятствовали проведению дорожных работ на улице Тулебердиева.

Напомним, неделю назад муниципалитет снес забор дома №58 по улице Кара-Кульской, который тормозил строительство улицы Токтоналиева в северном направлении.