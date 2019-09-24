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Мэрия снесла заборы и сараи бишкекчан, мешавшие ремонту улице Тулебердиева

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии Бишкека совместно со специальным подразделением, состоящим из работников МП "Тазалык" демонтировали хозпостройки и заборы частных домов, выходящие за границы красной линии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Незаконные постройки горожан препятствовали проведению дорожных работ на улице Тулебердиева.

Напомним, неделю назад муниципалитет снес забор дома №58 по улице Кара-Кульской, который тормозил строительство улицы Токтоналиева в северном направлении.


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URL: https://www.vb.kg/381761
Теги:
мэрия, ремонт, Бишкек, ремонт дорог, незаконные постройки
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