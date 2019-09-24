Стало известно когда состоится госвизит президента Казахстана

В ноябре текущего года планируется государственный визит в Кыргызстан президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша, цитируя выступление председателя Мажалиса Нурлана Нигматулина на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии.

В ноябре текущего года планируется государственный визит в Кыргызскую Республику президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, который будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию двустороннего сотрудничества, - отметил Нигматулин.

Отметим, Касым-Жомарт Токаев уже бывал в Кыргызстане в качестве главы государства. Сразу после своей инаугурации 12 июня 2019 года, президент вылетел в Бишкек для участия в саммите ШОС. Однако, готовящийся визит президента РК подразумевает более высокий уровень проведения мероприятий, больше церемоний, встреч и переговоров. Кроме того, во время государственных визитов президентов сопровождает расширенная делегация министров и руководителей ведомств. Часто в делегацию включают бизнесменов, владельцев крупных предприятий для налаживания торговых связей. Последний государственный визит президента Казахстана в Кыргызстан был в 2012 году. Его совершил Нурсултан Назарбаев. В 2016 году велись переговоры о повторном госвизите, были достигнуты определенные договоренности между дипломатами республик, но по неизвестным причинам он так и не состоялся.