Перестрелка в Кара-Суу. Глава спорткомитета Оша подался в бега? (фото)

Главы комитета по физической культуре и спорту при мэрии города Оша Кылычбека Саркарбаева уже неделю нет на рабочем месте, а в последние несколько дней он перестал отвечать на звонки и сообщения. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе спорткомитета.

- Он находится в рабочей командировке. Сначала он уехал в Талас для участия в мероприятиях Национальных игр кочевников. Потом отправился в Бишкек для участия в другом мероприятии, - рассказали в пресс-службе спортивного комитета Оша.

После того, как появилась информация о якобы причастности Кылычбека Саркарбаева к перестрелке в селе Фуркат Кара-Сууского района, подчиненные пытались с ним связаться, но он не выходит на связь.

В УВД Ошской области рассказали, что инцидент о котором идет речь произошел 22 сентября, около 6 часов вечера. Житель города Оша с инициалами С.К. 1987 года рождения на своем автомобиле начал преследовать автомашину, в которой находился Р.Т. уулу. В районе села Кыргыз-Чек С.К. догнал автомашину и прижал ее к обочине. Между мужчинами произошла словесная перепалка, во время которой С.К. выстрелил в Р.Т. Уулу. Последнего с ранением доставили в больницу, где госпитализировали в отделение реанимации.

По информации источников стрелявший С.К. - это и есть пропавший Кылычбек Саркарбаев, а пострадавший молодой человек - именитый боец MMA Рахманберди Тологон уулу.

В МВД не подтверждают причастность Саркарбаева и Рахманберди Тологон уулу к происшествию, но и не отрицают этого. Другие подробности перестрелки также не комментируют.

- Расследованием занимается Межрегиональное управление МВД. Пока они не дают никакой информации. Возможно, в интересах следствия нежелательно распространять подробности расследования, - прокомментировали в пресс-службе МВД.

Кылычбек Саркарбаев сделал свое имя в спорте. Он является чемпионом Азии и чемпионом Евразии по вале тудо (разновидность боев без правил между бойцами разных боевых стилей). Являлся подопечным клуба "Мухаммед-Умар", но несколько лет назад ушел из него. По некоторым данным теперь он тренируется в клубе "EREM". Спортсменов этого клуба финансово поддерживал бывший таможенник Райымбек Матраимов, а руководит клубом его младший брат Руслан Матраимов.

Кроме связей с Матраимовыми, которых в Кыргызстане некоторые описывают как "лицо" коррупции Кылычбеку Саркарбаеву теперь преписывают еще и связи с криминальным миром. В социальных сетях сегодня появилась видеозапись, которая, якобы подтверждает связь Кылычбека Саркарбаева с криминальным авторитетом Дженго (настоящее имя Кадыр Досонов). На видеозаписи видно, как двое мужчин подходят к забору с колючей проволокой. Автор видео утверждает, что на записи запечатлен день, когда Саркарбаев посещал Дженго в исправительной колонии. Из-за качества видеозаписи сложно с уверенностью утверждать о личности мужчин на видео.

Отметим, что пострадавшему Рахманберди Тологона уулу также приписывают близкое знакомство с Матраимовыми. Якобы он является приближенным человеком родственника Раимбека Матраимова и именно у этого человека вышел конфликт с Саркарбаевым.