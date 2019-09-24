СВР МВД: Граждане позвоните - если вы столкнулись с беззаконием!

В случаях правонарушений со стороны сотрудников милиции Служба внутренних расследований МВД просит кыргызстанцев незамедлительно обращаться к ним. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Пол данным ведомства, для этого есть телефон доверия СВР МВД КР.

"Некоторые сотрудники правоохранительных органов, являясь представителями власти, злоупотребляют своими должностными полномочиями, полагая, что мундир является безотказным иммунитетом, идя на правонарушения и даже преступления.

Специально для наших граждан, мы сообщаем телефон доверия Службы внутренних расследований МВД КР, и просим сообщать о незаконных действиях сотрудников милиции (отказ в приеме заявления о правонарушении или преступлении, вымогательство, угрозы, шантаж и т.д.). О подобных действиях, просим незамедлительно, сообщать в Службу внутренних расследований МВД КР по данному телефону: 0704-999-918, 0999-917-397 и в дежурную часть МВД КР по телефону: 0312 66-23-31", - говорится в сообщении МВД.