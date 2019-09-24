Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

СВР МВД: Граждане позвоните - если вы столкнулись с беззаконием!

193  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В случаях правонарушений со стороны сотрудников милиции Служба внутренних расследований МВД просит кыргызстанцев незамедлительно обращаться к ним. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Пол данным ведомства, для этого есть телефон доверия СВР МВД КР.

"Некоторые сотрудники правоохранительных органов, являясь представителями власти, злоупотребляют своими должностными полномочиями, полагая, что мундир является безотказным иммунитетом, идя на правонарушения и даже преступления.

Специально для наших граждан, мы сообщаем телефон доверия Службы внутренних расследований МВД КР, и просим сообщать о незаконных действиях сотрудников милиции (отказ в приеме заявления о правонарушении или преступлении, вымогательство, угрозы, шантаж и т.д.). О подобных действиях, просим незамедлительно, сообщать в Службу внутренних расследований МВД КР по данному телефону: 0704-999-918, 0999-917-397 и в дежурную часть МВД КР по телефону: 0312 66-23-31", - говорится в сообщении МВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381791
Теги:
МВД, Кыргызстан, оборотни в погонах, расследование
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  