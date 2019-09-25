В США начали процедуру импичмента Дональду Трампу

Спикер палаты представителей в конгрессе США Нэнси Пелоси объявила о начале расследования, которое может завершиться голосованием об импичменте президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает BBC.

Демократы, которые контролируют нижнюю палату парламента США обвиняют Трампа в злоупотреблении служебным положением.

Скандал разразился во вторник, после заявления американского президента, в котором он признал, что просил президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Кроме того, Трамп признал, что задержал Украине выплату военной помощи примерно на два месяца. При этом он подчеркнул, что это нельзя характеризовать как давление.

Тем ни менее демократы считают, что Дональд Трамп превышает свои полномочия и принуждает Украину начать расследование против своего потенциального противника на выборах в 2020 году.

BBC отмечает, что нижняя палата может объявить президенту импичмент. Для этого достаточно простого большинства голосов. Но после этого президента судит Сенат, и для того, чтобы президент оставил пост необходимо набрать две трети голосов. Этот порог ни разу в американской истории не достигался; в нынешнем Сенате большинство имеют дружественные Трампу республиканцы.